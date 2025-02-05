"Федун разбирался в футболе на уровне зрителя, сидящего на трибуне, а не на уровне руководителя. Он не понимал футбол как механизм, поэтому не мог понять, игрок действительно неплохо выглядит или просто носится с мячом. Но это логично, для этого надо поиграть в футбол хоть на каком-то уровне. Я же в балете ничего не понимаю. Скачут и скачут в кальсонах. У Федуна столько же же знаний в футболе, сколько у меня в балете", - приводит слова Червиченко "Евро-Футбол.Ру".
Российский предприниматель и акционер ПАО "Лукойл" Леонид Федун с 2004 года и до августа 2022 года являлся владельцем и президентом московского футбольного клуба "Спартак". За то время, пока он находился во главе клуба, красно-белые по одному разу выигрывали главные трофеи в российском футболе - чемпионат России (в сезоне-2016/17), Суперкубок России (в 2017 году) и Кубок России (в сезоне-2021/22).
До Федуна, с мая 2002 г. до весны 2004 г. владельцем "Спартака" был менеджер "Лукойла" Андрей Червиченко. При нем красно-белые стали обладателями Кубка России сезона-2002/03.
Андрей Червиченко: у Федуна столько же же знаний в футболе, сколько у меня в балете
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о другом экс-владельце московского клуба Леониде Федуне.
Фото: ФК "Спартак"