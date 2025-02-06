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СМИ: форварду "Оренбурга" Томпсону запретили выезд из Чили после заявления девушки, игрок не может вернуться в Россию

Чилийскому нападающему "Оренбурга" Хорди Томпсону не удалось воссоединиться с командой после отпуска.
Фото: Telegram-канал "Оренбурга"
Футболист "Оренбурга" Хорди Томпсон не смог вылететь из аэропорта в Чили, чтобы присоединиться к команде на сборе. Как сообщает Legalbet, Томпсону был запрещен выезд из страны после того, как девушка футболиста написала заявление. Сообщается, что она находится в положении.

По данным источника, юристы Томпсона пытаются решить данный вопрос. Напомним, чилиец перебрался в "Оренбург" в зимнее трансферное окно сезона 2023/24. В момент осуществления сделки Томпсону были предъявлены обвинения в попытке удушения девушки в состоянии алкогольного обвинения.

Футболист был выпущен под залог в 100 миллионов песо. Также Томпсону пришлось заложить квартиру агента. В текущем сезоне на счету Томпсона 12 матчей. Голами и голевыми передачами форвард не отмечался.

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