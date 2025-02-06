"Всей футбольной семье руководитель футбольной федерации всегда передает большой привет. Естественно, мы ждем возвращения [России] на мировую арену", - цитирует Мамедова "СЭ".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
В 2024 году национальная команда России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре сборная России одержала победу над Брунеем со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Сообщалось, что сборная России в 2025 году может провести товарищеский матч с Белоруссией, Нигерией и Турцией.
В ФИФА ждут возвращения России на международную арену
Директор департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Мамедов высказался о возможном возвращении России на мировую арену.
Фото: ФИФА