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В ФИФА ждут возвращения России на международную арену

Директор департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Мамедов высказался о возможном возвращении России на мировую арену.
Фото: ФИФА
"Всей футбольной семье руководитель футбольной федерации всегда передает большой привет. Естественно, мы ждем возвращения [России] на мировую арену", - цитирует Мамедова "СЭ".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

В 2024 году национальная команда России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре сборная России одержала победу над Брунеем со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Сообщалось, что сборная России в 2025 году может провести товарищеский матч с Белоруссией, Нигерией и Турцией.

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