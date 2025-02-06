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Тимощук: на старте сезона Глушенков впечатлил всех, кто имеет отношение к футболу

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук поделился мнением о первом сезоне форварда Максима Глушенкова в стане сине-бело-голубых.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Мы знали, какого качества футболиста берем. В голосовании "Лучший игрок года" наш главный тренер поставил Максима на первое место. Это говорит о доверии. Думаю, игра Глушенкова на старте этого сезона впечатлила всех, кто имеет отношение к футболу и спорту в целом. Мы надеемся, что он продолжит проявлять в "Зените" целеустремленность и приносить пользу команде", - поделился Тимощук.

Максим Глушенков перебрался в "Зенит" из московского "Локомотива" перед стартом текущего сезона. В первых четырех турах РПЛ игрок записал на свой счет семь забитых мячей и отдал одну результативную передачу. В матче 5-го тура против "Химок" (1:1) Глушенков был заменен в первом тайме из-за травмы руки.

По итогам первой части сезона Максим Глушенков с восемью забитыми мячами является лучшим бомбардиром "Зенита". Второе место делят форварды Матео Кассьерра и Лусиано Гонду, каждый из которых записал на свой счет по шесть голов.

Источник: "Матч ТВ"

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