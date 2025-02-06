"Огромная загадка для меня. Я не следил за игроком из Италии, не знаю, как он выглядит. Если топ-менеджеры "Спартака" вели его, то это не просто так. Читаю многих блогеров, которые говорят, что он подвержен травмам. Тоже вопрос. Мы можем давать какие-то оценки в мае по окончанию сезона, когда узнаем, кто будет чемпионом. Надеюсь, если эти игроки будут в "Спартаке", то они принесут пользу", – приводит слова Титова Metaratings.
По последним данным, центральный полузащитник сборной Сербии и итальянского "Торино" Иван Илич успешно прошёл медосмотр перед переходом в "Спартак". Ожидается, что московский клуб в ближайшее время сделает официальное объявление о подписании контракта с 23-летним хавбеком.
Сумма компенсации за переход игрока может составить примерно 17-18 миллионов евро. Ожидается, что срок личного контракта Илича с красно-белыми будет 4 года, а зарплата футболиста - 2,5 млн евро в год без учета возможных бонусов.
Егор Титов: не следил за Иличем, не знаю, как он выглядит
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов высказался о сербском полузащитнике итальянского "Торино" Иване Иличе, который, по информации СМИ, близок к переходу в московский клуб.
Фото: Global Look Press