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Балахнин объяснил, почему Джикия летом не перешёл в "Локомотив"

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился своим мнением, почему защитник подмосковных "Химок" Георгий Джикия летом не перешёл в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Химки"
"Может быть, он бы пришёл в "Локомотив", может быть, заиграл бы. Но стоило бы команде брать его, если у неё есть свои молодые, которых тоже нужно выпускать, давать время играть? И вся история "Локомотива" направлена на молодых и развитие молодых футболистов. Зачем им идти назад? Им надо идти вперёд, дальше, смотреть в будущее", - приводит слова Балахнина "Евро-Футбол.Ру".

Защитник Георгий Джикия является воспитанником московского "Локомотива". В июне 2024 года футболист после истечения срока действия контракта с московским "Спартаком" вышел на рынок свободных агентов.

В сентябре 2024 года Джикия стал игроком подмосковных "Химок", заключив контракт по схеме "1+1". В составе новой команды 31-летний защитник в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил 1 желтую карточку.

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