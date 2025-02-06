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Александр Мостовой — о переходе Игнатьева в Алжир: обалдеть! Это экзотика!

Экс игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию».
Фото: ФК "Рубин"
«Обалдеть! Иван Игнатьев перешёл в алжирский клуб. Что надо сделать, чтобы уехать в Алжир? Но если данную команду тренирует Циннбауэр, с которым Игнатьев работал в «Локомотиве», — это ключевой фактор. Все ответы отпадают сразу же. Иван поехал к человеку, которого знает и который его пригласил. Уровень сборной Алжира хороший, но чемпионат страны — экзотика», — цитирует Мостового «Чемпионат».

5 февраля стало известно, что российский нападающий Иван Игнатьев переходит в алжирский клуб «ЖС Кабилия». Сумма трансфера составила 300 тысяч евро. Контракт с новым клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Ранее, с июля 2024 года, Иван Игнатьев выступал за армянский «Урарту».

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 19 матчей за «Урарту» во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 5 голевых передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 700 тысяч евро.

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