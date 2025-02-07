"Петербуржцы полностью попали в зависимость от Бразилии, к сожалению. Никогда не надо зависеть от одной страны. Я считаю огромной ошибкой, что "Зенит" хочет сделать копию "Шахтера" 2002 или 2005 годов. Чемпионаты мира показывают, что бразильцы уже забыли, когда они даже попадали в тройку по итогам мундиаля. Сегодня футбол, вот этот "дыр-дыр", он не проходит. А если жестко и плотно против них играть, они теряются", - приводит слова Селюка "Спорт День за Днем".
Петербургский "Зенит" этой зимой объявил о трансфере из "Ботафого" 24-летнего бразильского вингера Луиса Энрике.
Агент Селюк: "Зенит" полностью попал в зависимость от Бразилии
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о трансферной политике петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"