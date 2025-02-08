"У "Зенита" играл дорогущий новичок Луис Энрике. Как он? Сыграли чуть-чуть, особо ему не дали сделать действий на поле. Нужно время на адаптацию. Пока ничего из разряда "супер" я не увидел", - цитирует Комличенко "СЭ".
Вчера, 7 февраля, "Зенит" выиграл у "Ростова" в матче Зимнего Кубка РПЛ со счетом 2:1 и вышел в финал турнира, где встретится с московским "Спартаком". Новичок сине-бело-голубых Луис Энрике вышел на поле во втором тайме и не отличился результативными действиями.
24-летний бразилец перешел в "Зенит" из "Ботафого" в январе этого года. Стороны подписали контракт до 2028 года.
Комличенко - о новичке "Зенита" Энрике: ничего из разряда "супер" я не увидел
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал игру нового форварда "Зенита" Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"