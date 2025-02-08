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Рианчо: правильно, что "Спартак" делает такие трансферы, потому что красно-белые хотят стать чемпионами

Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о трансферной политике красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, это правильно, что "Спартак" делает такие трансферы, если имеет возможность на это. Потому что "Спартак" хочет побеждать, стать чемпионом. Но главное, чтобы новые игроки смогли адаптироваться, чтобы тренер из правильно использовал", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".

Вчера, 7-го февраля, московский "Спартак" объявил о переходе нападающего Ливая Гарсии из греческого АЕКа. Сообщается, что красно-белые заплатили за трансфер около 20 миллионов евро. Форвард заключил контракт на 3,5 года.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в турнирной таблице.

Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".

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