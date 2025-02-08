"Хвича Кварацхелия — самый сильный футболист, когда либо игравший в России и "Локомотиве". В технике с ним мог сравниться только Марат Измайлов. Но в чисто физическом плане Хвича посильнее", - цитирует Семина "Чемпионат".
Этой зимой Хвича Кварацхелия перешел в "ПСЖ" из "Наполи" за 70 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне нападающий провел за парижан во всех турнирах 4 матча и отметился 1-м забитым мячом и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 85 миллионов евро.
Ранее Хвича Кварацхелия выступал за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". Грузин провел в чемпионате России 76 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 18 результативных передач.
Семин: Хвича Кварацхелия — самый сильный футболист, когда либо игравший в России
Российский тренер Юрий Семин высказался об игре Хвиче Кварацхелии в составе "Локомотива".
Фото: ФК "ПСЖ"