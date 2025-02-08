"Марко Николич очень хорошо знает Максима, он дал ему возможность впервые проявить себя в "Локомотиве". Знает все качества, характер — не может быть сомнений, что Николич рассчитывает на Мухина", - цитирует Кузьмичева "Чемпионат".
В текущем сезоне Максим Мухин не провел ни одного матча за московский ЦСКА - полузащитник восстанавливался после разрыва крестообразной связки.
Российский полузащитник выступает за московский ЦСКА с лета 2021 года, ранее Мухин был игроком московского "Локомотива". На счету игрока 65 матчей в Российской Премьер-Лиге, 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.
Агент Мухина: не может быть сомнений, что Николич рассчитывает на Мухина
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина, высказался об игре своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА