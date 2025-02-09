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Селюк: Transfermarkt не показатель, даже 15 миллионов за Сперцяна — слишком много

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал оценки трансферной стоимости игроков, опубликованные на сайте Transfermarkt.
Фото: ФК "Краснодар"
«Слышал, что Краснодар 15 миллионов евро хочет за Сперцяна. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро. Мне кажется, даже 15 миллионов перебор. Вы поймите, Transfermakt — это ни о чем.

Тут сыграл, там «Краснодар» на втором месте, где-то написали, что его хотят и раз — такая цена. Сейчас напишут про «Лидс», потом еще кто-нибудь напишет, что его хочет «Реал Мадрид», и будет 35 миллионов», — цитирует Селюка «ВсеПроСпорт».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В СМИ активно ходят слухи о том, что «Лидс Юнайтед», команда, выступающая во втором дивизионе Англии, заинтересована в подписании армянского футболиста. Главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке лично хочет заполучить полузащитника в свою команду.

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