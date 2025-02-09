«Слухи про «Динамо» я видел, читал, но ничего такого не было, никто не обращался. Может, кто-то из вас это и написал. Мне комфортно в ЦСКА, я давно тут играю, хочу продолжать прогрессировать. Может быть, получится уехать в Европу», — заявил Обляков «Чемпионату».
Обляков играет за ЦСКА с лета 2018 года, перейдя из «Уфы» за 4 миллиона евро. За это время он провёл 237 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 39 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего полузащитника составляет 9 миллионов евро.
После 18 туров в Российской Премьер-Лиге ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
Полузащитник ЦСКА Обляков высказался по поводу возможного перехода в "Динамо"
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал появившуюся информацию о возможном переходе в московское «Динамо».
Фото: ФК ЦСКА