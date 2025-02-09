"Через три-четыре дня он вернется к полноценным тренировкам", - приводит слова агента "СЭ".
Напомним, 7 февраля хавбек Луис Чавес получил повреждение в матче Зимнего кубка РПЛ против "Спартака" (0:1). Полузащитник не смог продолжить игру и был заменен на 13-й минуте встречи.
В этом сезоне Чавес провел в составе бело-голубых 18 матче в чемпионате и Кубке России, забил два мяча и сделал две голевые передачи.
Агент рассказал, когда Чавес вернется к полноценным тренировкам с "Динамо"
Клаудио Курти, представитель полузащитника "Динамо" Луиса Чавеса, прокомментировал ситуацию со здоровьем игрока.
Фото: ФК "Динамо"