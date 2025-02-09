Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат

Кубок Англии

Новости
Донкастер Роверс
22:45
Кристал ПэласНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
15:00
РостовНе начат
Краснодар
19:30
ЦСКАНе начат

Агент рассказал, когда Чавес вернется к полноценным тренировкам с "Динамо"

Клаудио Курти, представитель полузащитника "Динамо" Луиса Чавеса, прокомментировал ситуацию со здоровьем игрока.
Фото: ФК "Динамо"
"Через три-четыре дня он вернется к полноценным тренировкам", - приводит слова агента "СЭ".

Напомним, 7 февраля хавбек Луис Чавес получил повреждение в матче Зимнего кубка РПЛ против "Спартака" (0:1). Полузащитник не смог продолжить игру и был заменен на 13-й минуте встречи.

В этом сезоне Чавес провел в составе бело-голубых 18 матче в чемпионате и Кубке России, забил два мяча и сделал две голевые передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится