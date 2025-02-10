«Правильно сделали. Иногда подписание лишних игроков — как делает, например, «Спартак» — может привести к ухудшению результатов. Почему? Потому что им надо искать место. Если ты купил, образно говоря, какого-то Илича за 20 миллионов евро, хотя он не нужен вообще, никогда в жизни они потом его не продадут за такие деньги. Ты же его должен куда-то ставить. У них и так все было хорошо. Зачем?
Я, наоборот, считаю, что «Краснодар» как раз за счет этого такой фаворит», — цитирует Селюка «ВсеПроСпорт».
После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы, набрав 39 очков. В зимнее трансферное окно команда пока не привлекла ни одного нового игрока.
Первым матчем после возобновления РПЛ для «быков» станет игра против «Крыльев Советов» 1 марта на домашнем стадионе «Краснодар».
Селюк: "Краснодар" правильно поступил, не подписав новичков зимой
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о трансферной политике «Краснодара», который не подписал новых игроков в зимнее окно.
Фото: ФК "Краснодар"