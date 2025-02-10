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Газинский - о фоле на Глебове: злого умысла не было - дай Бог, чтобы обошлось без серьёзной травмы

Центральный полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал столкновение с хавбеком московского ЦСКА Кириллом Глебовым.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я вообще не понял, что произошло. Может, в моменте, когда мы с Глебовым падали, я наступил на него. Пожелаю ему здоровья, понимаю, что такое травмы. Пусть поправляется, дай Бог, чтобы обошлось без серьёзной травмы. Понятно, что это было без злого умысла", - приводит слова Газинского "Чемпионат".

На 86-й минуте матча Зимнего кубка РПЛ за 3-е место между московским ЦСКА и футбольным клубом "Краснодар" полузащитник "быков" Юрий Газинский грубо сыграл против 19-летнего хавбека "армейцев" Кирилла Глебова. Газинский получил жёлтую карточку, а Глебов не смог продолжить игру, его увезли с поля на электрокаре и был заменен.

Позже врач ЦСКА сообщил, что у футболиста красно-синих подозрение на перелом лодыжки.

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