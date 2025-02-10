"Ростов" в прошедшем матче выглядел очень хорошо. Он уже практически готов ко второй части чемпионата. Всего за неделю они очень здорово прибавили. Карпин, видимо, физически ребят подводил.
"Динамо" же играет как?то академично. И безразличие какое?то в глазах у футболистов, глаза не горят. Они какие?то уставшие на сборах. "Динамо" пока выглядит слабо. Может быть, они действительно перегружены", - приводит слова Наумова "Матч ТВ".
10 февраля футбольный клуб "Ростов" и московское "Динамо" встречались друг с другом в матче за пятое место в Зимнем кубке РПЛ 2025 года. Победу со счётом 4:0 одержали ростовчане: в их составе забитыми голами отметились Егор Голенков (оформил дубль), Мохаммад Мохеби и Роналдо.
В первом после зимней паузы 19-м туре Российской Премьер-Лиги "Ростов" и "Динамо" 2 марта сыграют друг с другом в Ростове-на-Дону. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Наумов: "Ростов" практически готов ко второй части сезона, "Динамо" выглядит слабо
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумова поделился своим мнением о "Ростове" и московском "Динамо" после их очной встречи на Зимнем кубке РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва