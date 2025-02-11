"Я уже неоднократно призывал не питаться слухами, особенно приправленными птичьим пометом и навозной жижей", - приводит слова Медведева ТАСС.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Луис Энрике, который в январе перешел в "Зенит", во время выступления за испанский "Бетис" получил подозрительную сумму после матча Ла Лиги, в котором судья ему показал желтую карточку. Бразилец мог быть привлечен в качестве участника уголовного дела, но в конечном счете ему удалось избежать попадания в список обвиняемых.
"Навозная жижа". В "Зените" отреагировали на информацию об участии Энрике в договорных матчах
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об участии вингера петербургского клуба Луиса Энрике в договорных матчах.
Фото: ФК "Зенит"