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Колыванов: если у "Зенита" и "Спартака" есть финансовые возможности покупать дорогих футболистов, почему нет?

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о трансферной политике петербургского "Зенита" и московского "Спартака".
Фото: ФК "Торпедо"
"Если у "Зенита" и "Спартака" есть финансовые возможности покупать дорогих футболистов, почему нет? Чем больше высококлассных игроков будет приезжать в наш чемпионат, тем РПЛ будет интереснее", - цитирует Колыванова "Чемпионат".

Сегодня, 11-го февраля, московский "Спартак" объявил о переходе Пабло Солари из "Ривер Плейта". Сообщается, что красно-белые заплатили за аргентинского полузащитника 10 миллионов евро. Ранее "Спартак" приобрел Ливая Гарсию у АЕКа за 20 миллионов евро.

Этой зимой петербургский "Зенит" приобрел нападающего Луиса Энрике у бразильского "Ботафого" - в результате обмена в обратном направлении последовал Артур, а летом к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел.

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