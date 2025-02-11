Колыванов: если у "Зенита" и "Спартака" есть финансовые возможности покупать дорогих футболистов, почему нет?

"Если у "Зенита" и "Спартака" есть финансовые возможности покупать дорогих футболистов, почему нет? Чем больше высококлассных игроков будет приезжать в наш чемпионат, тем РПЛ будет интереснее", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Сегодня, 11-го февраля, московский "Спартак" объявил о переходе Пабло Солари из "Ривер Плейта". Сообщается, что красно-белые заплатили за аргентинского полузащитника 10 миллионов евро. Ранее "Спартак" приобрел Ливая Гарсию у АЕКа за 20 миллионов евро.
Этой зимой петербургский "Зенит" приобрел нападающего Луиса Энрике у бразильского "Ботафого" - в результате обмена в обратном направлении последовал Артур, а летом к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел.