"Поздравляю всех болельщиков "Зенита", где бы они ни находились. Полезный турнир. Ясно, что цель команд - подготовка к продолжению сезона, но все равно соперничество никто не отменял и кубок в копилку - это всегда приятно. Тем более, "Зенит" показал, кто на сегодняшний день в доме хозяин", - цитирует Медведева "Матч ТВ".
Санкт-петербургский "Зенит" встречался с московским "Спартаком" в финальном матче Зимнего кубка РПЛ в рамках подготовки к весенней части сезона. Игра завершилась разгромной победой подопечных Сергея Семака. Легионеры "Зенита" Луис Энрике, Вендел и Матео Кассьерра отправили в ворота "Спартака" три безответных гола еще в первой половине игры.
Счет, установленный на 32-й минуте матча, остался неизменным до финального свистка. Во второй половине игры красные карточки получили наставник "Спартака" Деян Станкович, а также полузащитник Мартинс Перейра.
Медведев - о победе над "Спартаком" в Зимнем кубке РПЛ: "Зенит" показал, кто в доме хозяин
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал победу сине-бело-голубых над "Спартаком" (3:0) в финале Зимнего кубка РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"