"Статус в команде? Не устраивает. Хочется играть больше, приносить команде больше пользы. Я стараюсь показывать свои лучшие качества. Надеюсь, буду получать больше времени и приносить больше пользы. Предложения уйти? Я никуда не хотел уйти, хочу остаться здесь и доказывать свою состоятельность, работать", - цитирует Ахметова "Советский спорт".
В текущем сезоне Ильзат Ахметов провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.
После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА, который занимает 6-е место в таблице.
Ильзат Ахметов: статус в "Зените"? Не устраивает
Полузащитник Ильзат Ахметов недоволен количеством игрового времени в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"