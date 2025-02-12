"Надо отметить, что "Зенит" по игре уже выглядит просто замечательно. К весенней части чемпионата он уже готов процентов на 90. Думаю, что "Зенит" будет недосягаемым для соперников. Луис Энрике неплохо вписывается, Глушенков в порядке. Мантуан, который был никакой, сверкает", - цитирует Наумова "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА, который занимает 6-е место в таблице с 31-м очком в своем активе.
Команда Сергея Семака проведет две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка страны. Петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду.
Наумов: "Зенит" будет недосягаемым для соперников в весенней части сезона
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о чемпионских амбициях "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"