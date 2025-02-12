Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
20:45
АталантаНе начат
Селтик
23:00
БаварияНе начат
Фейеноорд
23:00
МиланНе начат
Монако
23:00
БенфикаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
22:30
ЛиверпульНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
3 - 1 3 1
Торпедо2 тайм

Наумов: "Зенит" будет недосягаемым для соперников в весенней части сезона

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о чемпионских амбициях "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Надо отметить, что "Зенит" по игре уже выглядит просто замечательно. К весенней части чемпионата он уже готов процентов на 90. Думаю, что "Зенит" будет недосягаемым для соперников. Луис Энрике неплохо вписывается, Глушенков в порядке. Мантуан, который был никакой, сверкает", - цитирует Наумова "Матч ТВ".

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА, который занимает 6-е место в таблице с 31-м очком в своем активе.

Команда Сергея Семака проведет две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка страны. Петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится