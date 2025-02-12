Как утверждает источник, московский "Спартак" отказался от трансфера полузащитника "Торино" и сборной Сербии Ивана Илича. Сообщается, что игрок обошелся бы красно-белым в 30 миллионов евро с учетом зарплаты игрока.
Также отмечается, что одной из причин отказа от сделки является травматичность футболиста.
в нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие всего в 12 матчах Серии А, а также в одной игре Кубка Италии, в которых занес в свой актив гол и голевую передачу.
Источник: Legalbet
Источник: "Спартак" отказался от трансфера полузащитника "Торино" Илича
Красно-белые не станут подписывать Ивана Илича.
Фото: ФК "Торино"