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Источник: "Спартак" отказался от трансфера полузащитника "Торино" Илича

Красно-белые не станут подписывать Ивана Илича.
Фото: ФК "Торино"
Как утверждает источник, московский "Спартак" отказался от трансфера полузащитника "Торино" и сборной Сербии Ивана Илича. Сообщается, что игрок обошелся бы красно-белым в 30 миллионов евро с учетом зарплаты игрока.

Также отмечается, что одной из причин отказа от сделки является травматичность футболиста.

в нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие всего в 12 матчах Серии А, а также в одной игре Кубка Италии, в которых занес в свой актив гол и голевую передачу.

Источник: Legalbet

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