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Сычев - о возможном переходе Гилерме в "Иртыш": процесс переговоров идет

Президент "Иртыша" Дмитрий Сычев поделился информацией о возможном подписании контракта с вратарем Маринато Гилерме.
Фото: ФК "Локомотив"
"Пока идет обсуждение перехода, еще рановато говорить. Процесс переговоров идет, ждем", - цитирует Сычева "Матч ТВ".

Ранее бывший нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Сычев, ставший президентом "Иртыша", предложил экс-голкиперу "железнодорожников" Маринато Гилерме присоединиться к омскому клубу. "Иртыш" играет в дивизионе "А" группы "серебро" Второй лиги.

Напомним, минувшим летом 39-летний вратарь покинул "Локомотив" в связи с окончанием контракта. Он защищал красно-зеленые цвета с 2007 года.

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