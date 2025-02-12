"Пока идет обсуждение перехода, еще рановато говорить. Процесс переговоров идет, ждем", - цитирует Сычева "Матч ТВ".
Ранее бывший нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Сычев, ставший президентом "Иртыша", предложил экс-голкиперу "железнодорожников" Маринато Гилерме присоединиться к омскому клубу. "Иртыш" играет в дивизионе "А" группы "серебро" Второй лиги.
Напомним, минувшим летом 39-летний вратарь покинул "Локомотив" в связи с окончанием контракта. Он защищал красно-зеленые цвета с 2007 года.
Сычев - о возможном переходе Гилерме в "Иртыш": процесс переговоров идет
Президент "Иртыша" Дмитрий Сычев поделился информацией о возможном подписании контракта с вратарем Маринато Гилерме.
Фото: ФК "Локомотив"