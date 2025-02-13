«Кричалки в адрес Соболева? Насколько я знаю, между собой фанаты договорились, что не надо оскорблять друг друга. Но, тем не менее, мы слышали не только про Соболева. Зачем? Это некрасиво! Я понимаю, что обидно проигрывать 0:3...
С учетом того, что из Москвы, в отличие от Санкт-Петербурга, есть дешевые рейсы [в Эмираты], количество болельщиков «Спартака» на турнире было больше. И тем более печально: вас больше, а вы себя так ведете», — заявил Медведев «РБ Спорт».
Напомним, что финальный матч Зимнего кубка РПЛ завершился со счётом 3:0 в пользу «Зенита». Все три гола были забиты в первом тайме.
Забитыми мячами отметились Луис Энрике, Вендел и Кассьерра. Александр Соболев не принимал участия в матче.
Уже 16 марта «Зенит» вновь сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-лиги на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена».
Медведев — об оскорбительных кричалках фанатов "Спартака": зачем? Это некрасиво! Я понимаю, что обидно проигрывать 0:3
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал оскорбительные кричалки в адрес нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"