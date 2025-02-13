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Хачатурянц поделился информацией о переговорах со "Спартаком" на руководящую должность

Экс-президент РПЛ и глава судейского комитета Ашот Хачатурянц рассказал о переговорах с «Спартаком» по возможному назначению на руководящую должность.
Фото: РФС
«Мог ли я занять руководящую должность в «Спартаке»? Был переговорный процесс. К сожалению для меня, он ничем не закончился. «Спартак» — это моя мечта. Назначение было рядом», — заявил Хачатурянц «СЭ».

С 2019 по 2022 год Хачатурянц возглавлял судейский комитет, а с 2021 по 2022 год исполнял обязанности президента РПЛ.

В настоящее время генеральным директором «Спартака» является Олег Малышев. Ранее он занимал должность управляющего партнёра в российской консалтинговой компании OKS Labs. В числе прочего, компания помогала бывшему президенту Российской Премьер-Лиги Ашоту Хачатурянцу в разработке новой стратегии развития лиги.

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