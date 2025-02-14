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Хачатурянц поддерживает идею возвращения полиграфа в судейский комитет

Бывший глава судейского комитета Ашот Хачатурянц высказался о возможном вхождении представителя клубов РПЛ в Экспертно-судейскую комиссию.

Фото: РФС
«Как я смотрю на то, чтобы в состав ЭСК входил один из представителей клубов РПЛ, был там наблюдателем? ЭСК всегда объясняла и мотивировала свои решения. Это часть ее работы. Я думаю, что в этом и есть залог успеха. Плюс я все-таки настаивал бы на возвращении полиграфа, на более тщательных проверках. То есть, если бы я вернулся, вновь ввел бы все эти правила, по которым при мне работал судейский комитет», — заявил Хачатурянц «СЭ».

Напомним, Хачатурянц возглавлял судейский комитет с 2019 по 2022 год. В настоящее время место главы экспертно-судейского комитета занимает Павел Каманцев.

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