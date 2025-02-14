"Считаю, что у нас и так хороший состав. Да, где-то можно усилиться, приобрести каких-то игроков на какие-то позиции. Но главное — работать с этими футболистами, при правильном подходе нашим составом можно спокойно бороться за первое место", - цитирует Лещука "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что в ближайшее время московское "Динамо" подпишет защитника аргентинского "Лануса" Хуана Касереса за 3,4 миллионов евро. Также сообщалось, что бело-голубые намерены оформить трансфер полузащитника Данила Глебова из "Ростова" за сумму около 8 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. Команда Марцела Лички проведет две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Голкипер "Динамо" Лещук: при правильном подходе нашим составом можно спокойно бороться за первое место
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук высказался о трансферной политике бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"