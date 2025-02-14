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Барбоза - об интересе "Спартака" к Саласару: это некий элемент давления на "Зенит"

Агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи об интересе "Спартака" к полузащитнику "Браги" Родриго Саласару.
Фото: Getty Images
- Мне сложно комментировать информацию об интересе "Спартака". Допускаю, что это просто запущенный слух для того, чтобы "Зенит" был более сговорчив в переговорах и выполнил все требования "Браги". До конца, конечно, всех нюансов я не могу знать, но мне кажется, кто-то просто хочет поторопить "Зенит". Это некий элемент давления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что московский "Спартак" начал переговоры по поводу трансфера центрального полузащитника "Браги" Родриго Саласара, которого в этой трансферное окно хотел видеть у себя в составе петербургский "Зенит".

25-летний уругваец выступает за "Брагу" с 2023 года. Его контракт с португальским клубом рассчитан до июня 2028 года. В текущем сезоне хавбек провел за команду 21 матч во всех турнирах, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Источник: "СЭ"

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