"Спартак" не ставит цели наносить каких-то ударов по "Зениту". Если у "Спартака" получится подписать этого Саласара, то это не будет ударом. Единственный удар, который может нанести «Спартак» "Зениту", — это выиграть у них чемпионат! Всё остальное — это ерунда, болтовня. Это вы журналисты всё придумываете, создаёте шумиху", - приводит слова Гладилина Legalbet.
Ранее журналистом Иваном Карповым была опубликована информация о том, что московский "Спартак" после отказа от приобретения полузащитника "Торино" Ивана Илича вступил в переговоры с "Брагой" о переходе хавбека Родриго Саласара, чей трансфер в "Зенит" на данный момент находится под угрозой срыва. В то же время, по информации других СМИ, сам уругваец хочет перейти в клуб из Санкт-Петербурга.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 16 миллионов евро, его контракт с "Брагой" рассчитан до лета 2028 года.
Гладилин: если "Спартак" подпишет Саласара, то это не будет ударом по "Зениту"
Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин отреагировал на информацию о возможном желании красно-белых перехватить у "Зенита" полузащитника "Браги" Родриго Саласара.
Фото: ФК "Брага"