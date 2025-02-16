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Петржела: Личка — отличный тренер, после "Динамо" он не потеряется

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением о будущем наставника московского "Динамо" Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Личка — отличный тренер, если он не продлит контракт с "Динамо", то точно не потеряется, не останется без работы. Марцел — я рад его успехам. Думаю, он может добиться больших результатов", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".

Ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой чешский специалист Марцел Личка летом 2025 года может покинуть пост главного тренера московского "Динамо". Тренер возглавляет бело-голубых с лета 2024 года. Под его руководством столичный клуб по итогам сезона-2024/25 завоевал бронзовые медали чемпионата России.

В текущем сезоне "Динамо" с 35-ю очками после 18-го тура РПЛ располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.

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