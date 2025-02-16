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Нападающий "Пари НН" Кутателадзе продолжит карьеру в "Динамо" Тбилиси на правах аренды

Нападающий нижегородского клуба «Пари НН» Николоз Кутателадзе перешел в аренду в тбилисское «Динамо».
Фото: ФК "Пари НН"
Соглашение об аренде заключено на один год с опцией выкупа.

Кутателадзе присоединился к «Пари НН» в сентябре 2023 года, перейдя из французского клуба «Родез» за 50 тысяч евро. В текущем сезоне 23-летний нападающий принял участие в трёх матчах «Пари НН» в Российской Премьер-Лиге и двух матчах Кубка России, где отметился одной результативной передачей. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 250 тысяч евро.

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