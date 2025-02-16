По информации Metaratings, с агентами футболиста обсуждали возможность его перехода в «Спартак» или другой российский клуб из топ-5. Однако сторона Зенона заявила, что в данный момент РПЛ не является приоритетом для игрока. Если же летом вингер останется в Аргентине, его представители готовы рассматривать разные варианты.
Зенону начал играть за «Бока Хуниорс» в январе 2024 года, перейдя из «Унион Санта Фе» за 3,2 миллиона евро. По оценкам портала Transfermarkt, его текущая стоимость составляет 10 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2028 года.
В текущем сезоне 23-летний вингер уже успел провести 5 матчей за «Боку Хуниорс», в которых забил 1 мяч.
Metaratings: вингер "Бока Хуниорс" Зенон мог перейти в "Спартак" этой зимой
Зимой российские посредники вели переговоры с представителями левого вингера «Бока Хуниорс» Кевина Зенона о переходе в «Спартак».
Фото: fotobaires.com