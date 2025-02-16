"Считаю, как бы "Спартак" ни усиливался, чемпионом он не станет. Выиграет золото "Зенит", это безусловно. Но спартаковцы с таким усилением может претендовать на серебро. В финале зимнего турнира в ОАЭ мы видели, насколько "Зенит" сильнее, просто сильнее, так что красно-белые вряд ли составят петербуржцам серьезную конкуренцию в борьбе за первое место. Хотя какая-то интрига, конечно, будет. Но не более", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".
В рамках зимнего трансферного окна 2025 года состав петербургского "Зенита" пополнили бразильский вингер "Ботафого" Луис Энрике и арендованный у турецкого "Фенербахче" правый защитник Огнен Мимович. Московский "Спартак", в свою очередь, приобрел аргентинского вингера "Ривер Плейт" Пабло Солари, тринидадского нападающего афинского АЕКа Ливая Гарсию и вратаря московского ЦСКА Илью Помазуна.
После 18-го тура текущего сезона РПЛ "Зенит" с 39-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Спартак" с 37-ю очками располагается на третьей строчке.
Наумов: как бы "Спартак" ни усиливался, чемпионом он не станет - золото выиграет "Зенит"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о борьбе петербургского "Зенита" и московского "Спартака" за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"