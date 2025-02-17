"Мы помним, что "Краснодар" лучше других клубов удерживает информацию. Насколько я знаю, есть пара трансферов, которые должны быть согласованы в ближайшее время. Они будут достаточно интересными. Просто подождите. Одного-двух новичков, возможно, мы увидим", - цитирует Гасилина "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов", которые занимают 10-е место в таблице с 18-ю очками в своем активе.
Команда Мурада Мусаева сыграет на своем поле с грозненским "Ахматом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем Кубка страны является петербургский "Зенит". Также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду.
Гасилин: насколько я знаю, у "Краснодара" есть пара трансферов, которые должны быть согласованы в ближайшее время
Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о трансферной политике "Краснодара".
Фото: "Матч ТВ"