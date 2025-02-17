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Масалитин: Тюкавин и Батраков могут в ближайшее время уехать в европейские клубы

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о нападающем "Динамо" Константине Тюкавине и полузащитнике "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Динамо"
"Тюкавин и Батраков могут в ближайшее время уехать в европейские клубы. Тюкавину нужно поиграть в РПЛ еще два сезона, Батракову — три. Каждый уважающий себя игрок мечтает выступать в сильном чемпионате. Амбиции есть у всех, но не каждого могут подписать в топовый клуб", - цитирует Масалитина "Матч ТВ".

В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего нападающего в 16 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.

На счету Алексея Батракова в этом сезоне 23 матча за "Локомотив" во всех турнирах, 11 забитых мячей и 8 голевых передач. Рыночная стоимость 19-летнего полузащитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.

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