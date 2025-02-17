"По Селихову сейчас ведутся переговоры. Не хотим заранее рассказывать ситуацию. Нужно подождать. До лета Селихов точно без клуба не останется", - цитирует Шикунова "Матч ТВ".
Напомним, 22 января московский "Спартак" официально объявил о расторжении контракта по соглашению сторон с голкипером Александром Селиховым. В составе столичной команды вратарь стал победителем чемпионата России, а также завоевал с командой Кубок и Суперкубок страны.
В первой части сезона 30-летний Селихов провел 8 матчей, в которых пропустил семь мячей и трижды оставил ворота красно-белых в неприкосновенности.
Шикунов: до лета Селихов точно без клуба не останется
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов заявил, что экс-вратарь "Спартака" Александр Селихов не останется без клуба до лета.
Фото: ФК "Спартак"