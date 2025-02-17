"Виллиан Роша сосредоточен на том, чтобы быть в оптимальной форме к рестарту чемпионата. На него не повлияли новости и слухи. Виллиан становится сильнее и физически готов к возвращению. Роша хочет продолжить работу над улучшением своей статистики во второй половине сезона. Наконец, Виллиан счастлив выступать в РПЛ и мотивирован бороться за высокие места. Маловероятно, что футболист покинет ЦСКА этой зимой", - привод слова неназванного источника "СЭ".
Защитник Виллиан Роша является игроком московского ЦСКА с сентября 2022 года, когда "армейцы" выкупили бразильца у португальской команды "Портимоненсе". Действующий контракт игрока с футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на ещё один год.
В текущем сезоне Роша в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах, в которых отдал 3 голевые передачи и получил 5 жёлтых и 1 прямую красную карточки. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро.
Источник: маловероятно, что Виллиан Роша уйдёт из ЦСКА этой зимой
По информации СМИ, бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша не покинет футбольный клуб этой зимой.
Фото: ПФК ЦСКА