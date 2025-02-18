"Кордоба – самый сильный нападающий в РПЛ, причем с отрывом. За последние три года я не видел игрока сильнее на его позиции. Он из тех, кто делает разницу на поле. То, как он в одиночку собирает на себе несколько игроков соперника — настоящее мастерство. Несмотря на возраст, очень качественный футболист, который приносит пользу команде", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги южане сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".
Андреев: Кордоба – самый сильный нападающий в РПЛ, причем с отрывом
Футбольный функционер Дмитрий Андреев высказался об игре форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"