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Канчельскис: для меня народной командой всегда было "Торпедо", а не "Спартак"

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал, почему не считает московский "Спартак" народной командой.
Фото: ФК "Торпедо" (Москва)
"Торпедо" - автозаводская команда. Люди на ВАЗе работали, на заводе, поэтому — народная команда. Народ где в основном работает? На заводе. Значит, народная команда. Для меня "Торпедо" всегда было народной командой. А почему "Спартак"?

Понятно, что популярность у "Спартака" больше, самая большая армия болельщиков у них. Но я не думаю, что их можно назвать народной командой. "Спартак" ни с какой профессией не ассоциируется", - приводит слова Канчельскиса Legalbet.

В текущем сезоне московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 37 очков, которые позволяют команде занимать третье место в турнирной таблице. Кроме того, красно-белые продолжают участие в Кубке России - 12 марта им предстоит встреча с тольяттинским "Акроном" в рамках второго этапа 1/4 финала Пути регионов.

Московское "Торпедо" под руководством белорусского специалиста Олега Кононова в 21 матче Первой лиги набрало 43 очка, которые позволяют команде занимать второе место в турнирной таблице. В Кубке России "автозаводцы" на стадии шестого раунда Пути регионов уступили калининградской "Балтике" со счётом 0:4.

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