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СМИ: состав "Спартака" этой зимой мог пополнить полузащитник "Олимпиакоса"

По информации СМИ, московский "Спартак" был заинтересован в подписании опорного полузащитника греческого "Олимпиакоса" Сантьяго Хессе.
Фото: IMAGO
Сообщается, что красно-белые рассматривали аргентинца на позицию центрального полузащитника.

Сантьяго Хессе выступает за "Олимпиакос" с августа 2023 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в 31 матче, в котором забил 1 гол и получил 7 желтых карточек. Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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