"Если Глебов перейдет в "Динамо", это будет настоящим усилением для них. Он может стать лидером команды, как сейчас в "Ростове". Глебов — отличный игрок, очень перспективной. В топ-клубе РПЛ он будет смотреться еще лучше", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" и футбольный клуб "Ростов" согласовали друг с другом сумму компенсации за переход опорного полузащитника Данила Глебова в столичный клуб на уровне 7 млн евро + 1 млн евро бонусами. В текущем сезоне 25-летний футболист, чья рыночная стоимость составляет 8 млн евро, принял участие в 23 матчах, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 4 жёлтые карточки.
Камоцци: Глебов будет настоящим усилением для "Динамо", он может стать лидером команды
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, поделился своим мнением о возможном переходе Данила Глебова из "Ростова" в московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"