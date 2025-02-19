Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
ПСЖ
23:00
БрестНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
23:00
ЮвентусНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
22:30
ЛиверпульНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
3 - 1 3 1
РоторЗавершен

Камоцци: Глебов будет настоящим усилением для "Динамо", он может стать лидером команды

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, поделился своим мнением о возможном переходе Данила Глебова из "Ростова" в московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
"Если Глебов перейдет в "Динамо", это будет настоящим усилением для них. Он может стать лидером команды, как сейчас в "Ростове". Глебов — отличный игрок, очень перспективной. В топ-клубе РПЛ он будет смотреться еще лучше", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" и футбольный клуб "Ростов" согласовали друг с другом сумму компенсации за переход опорного полузащитника Данила Глебова в столичный клуб на уровне 7 млн евро + 1 млн евро бонусами. В текущем сезоне 25-летний футболист, чья рыночная стоимость составляет 8 млн евро, принял участие в 23 матчах, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 4 жёлтые карточки.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится