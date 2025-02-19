Сообщается, что "железнодорожники" хотят усилиться "пробивным" форвардом наподобие нападающего "Краснодара" Джона Кордобы. Красно-зеленые готов заплатить в районе 4-5 млн евро. В селекционном отделе "Локомотива" считают, что Арсе, чей рост составляет 1,87 см, подходит под этот тип футболиста.
В сезоне-2024 Алекс Арсе, забив в 31 матче 28 голов, стал лучшим бомбардиром чемпионата Эквадора. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 5 млн евро. Его действующий контракт с "ЛДУ Кито" рассчитан на срок до 31 декабря 2026 года.
Источник: Legalbet
"Локомотив" может подписать лучшего бомбардира чемпионата Эквадора
Московский "Локомотив" рассматривает вариант с подписанием парагвайского форварда эквадорского клуба "ЛДУ Кито" Алекса Арсе.
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