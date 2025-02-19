"После долгих поисков форварда клуб решил никого не приобретать после того, как сорвались два последних варианта: Дор Тугерман из "Маккаби" и Алекс Арсе из "ЛДУ Кито", - сообщает источник "Чемпионата".
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "железнодорожники" сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо", также команда Михаила Галактионова проведет встречу с махачкалинцами в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" этой зимой попытается приобрести нападающего - клуб интересовался форвардом "Ростова" Голенковым и нападающим "Крыльев Советов" Сергеевым.
"Чемпионат": "Локомотив" не будет приобретать форварда этой зимой
Московский "Локомотив" завершил работу на трансферном рынке.
Фото: ФК "Локомотив"