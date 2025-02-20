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Рязанцев: у "Спартака" денег не меньше, чем у "Зенита", но были проблемы с успешностью трансферов

Бывший полузащитник сборной России Александр Рязанцев поделился своим мнением о трансферных кампаниях "Спартака" и "Зенита" зимой 2025 года
Фото: ФК "Торпедо" (Москва)
"У "Спартака" никогда не было трудностей с деньгами. Были проблемы с успешностью трансферов. Но я не сказал бы, что у "Спартака" когда-то было меньше денег, чем у "Зенита". Всё рассудит футбольное поле. Дорогие новички должны адаптироваться, но вполне возможно, что кто-то заиграет сразу", - приводит слова Рязанцева "Чемпионат".

В рамках зимнего трансферного окна 2025 года по состоянию на момент опубликования новости состав петербургского "Зенита" пополнили бразильский вингер Луис Энрике и арендованный у "Фенербахче" сербский защитник Огнен Мимович.

Московский "Спартак", в свою очередь, приобрел тринидадского нападающего афинского АЕКа Ливая Гарсию, аргентинского вингера "Ривер Плейт" Пабло Солари и вратаря московского ЦСКА Илью Помазуна.

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