"Просто необходим опорный полузащитник уже года два-три как! Глебов - это хоть какой-то выход из ситуации. У "Динамо" не хватает баланса и лидера в игре. Тюкавин им не стал. Он хороший нападающий, реализует все, но прийти и сказать "Ребят, давайте за результат бороться, давайте", он не может. В лице Глебова они получат и то, и другое — и опорника, и лидера", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 25-летний капитан и опорный полузащитник футбольного клуба "Ростов" Данил Глебов близок к переходу в московское "Динамо". Сообщалось, что клубы согласовали друг с другом сумму компенсации за переход футболиста на уровне 7+1 миллионов евро. Более того, игрок 19 февраля в Москве прошёл медосмотр и 20 февраля должен заключить соглашение с бело-голубыми.
Радимов рассказал, какие проблемы у "Динамо" решит переход Глебова из "Ростова"
Бывший игрок сборной России по футболу Владислав Радимов поделился своим мнением о перспективах выступления опорного полузащитника Данила Глебова в составе московского "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"