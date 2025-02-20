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Наумов: мне кажется, что "Краснодар" войдет в тройку РПЛ

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о трансферной политике "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"В "Краснодаре" считают, что команда полностью укомплектована. У "быков" сильный состав и хорошая скамейка, поэтому клуб сознательно решил никого не покупать зимой. Мне кажется, что "Краснодар" войдёт в тройку", - цитирует Наумова "Чемпионат".

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "быки" примут на своем поле самарские "Крылья Советов", которые занимают 10-е место с 18-ю очками в своем активе.

Команде Мурада Мусаева предстоит сыграть на своем поле с грозненским "Ахматом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. В зимнее трансферное окно южане не приобрели ни одного игрока.

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