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Зобнин: пока не разбирали "Оренбург", у нас есть ещё около десяти дней

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ с "Оренбургом".
Фото: ФК "Спартак"
"Пока не разбирали "Оренбург", у нас есть ещё около десяти дней. Чуть позже, уже ближе к недельному циклу будем готовиться с первому матчу с "Оренбургом", - цитирует Зобнина "Чемпионат".

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место с 8-ю очками в своем активе.

Команда Деяна Станковича проведет выездную встречу с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

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