Зобнин: пока не разбирали "Оренбург", у нас есть ещё около десяти дней

"Пока не разбирали "Оренбург", у нас есть ещё около десяти дней. Чуть позже, уже ближе к недельному циклу будем готовиться с первому матчу с "Оренбургом", - цитирует Зобнина "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место с 8-ю очками в своем активе.
Команда Деяна Станковича проведет выездную встречу с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.