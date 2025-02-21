"В "Динамо" не хватает лидера среди россиян? Мысли такие были, но это со стороны. И одно дело говорить об этом, другое - делать. Дай бог, все получится, мы будем прогрессировать и побеждать, чтобы бороться за титулы. С кем из парней хорошо знаком? Тюкавин, Фомин, Макаров. Ребята, с которыми пересекался в сборной. Общаемся достаточно тепло", - поделился Глебов.
Московское "Динамо" объявило о переходе опорного полузащитника сборной России Данила Глебова из "Ростова" в последний день зимнего трансферного окна. По данным СМИ, сделка оценивается в 8-9 миллионов евро. С самим футболистом был заключен контракт до конца сезона 2029/30.
В составе "Ростова" Глебов выступал с января 2019 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего хавбека 17 матчей в РПЛ, в которых он оформил 1+1 по системе "гол+пас". Еще шесть матчей без результативных действий Глебов провел за "Ростов" в Кубке России.
Источник: "РБ Спорт"
Глебов: "Динамо" не хватает лидера среди россиян. Тепло общаемся с Тюкавиным, Фоминым, Макаровым
Полузащитник "Динамо" Данил Глебов, перешедший в столичный клуб из "Ростова", поделился мнением о своей новой команде.
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте